Челябинская область представляет проекты развития городских пространств на Всероссийском форуме в Калуге

Форум малых городов и исторических поселений посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Челябинская область представляет проекты развития городских пространств на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений в Калуге. Делегацию возглавил губернатор Алексей Текслер, который представил реализованные объекты благоустройства и достижений области за 6 лет председателю российского правительства Михаилу Мишустину.

«С 2019 года благоустроено 1 945 территорий. Активно участвуем в конкурсе малых городов. В этом году мы представили на конкурс 14. У нас действуют региональные программы, такие как „Инициативное бюджетирование“, привлекаем к этой работе частный бизнес», — рассказал Алексей Текслер.

В качестве примера он привел проект магнитогорского городского курорта «Притяжение»:





«Из наиболее интересного в концепции — двухуровневое искусственное озеро площадью 12 гектаров с пляжными зонами и рекреациями. В этом году открыли тематический фонтан на площади 3,5 гектара — один из самых больших в стране. Стоит отметить и насыпной холм — это круглогодичная горнолыжка для обучения катанию. Сейчас строится детский развлекательный центр, термы. Подписали соглашение с инвестором и начинаем реализацию большого проекта по строительству жилья».

Михаил Мишустин поблагодарил главу региона за активную работу по формированию современных городских пространств. Он высоко оценил не только проект «Притяжение», но и в целом деятельность в рамках федеральной программы:

«Знаю, что Челябинская область — один из самых активных участников этой программы, уверен, что с такими планами у вас все получится».

Отметим, Форум малых городов и исторических поселений, стартовавший сегодня в Калуге, одно из ключевых мероприятий формирования комфортной городской среды. Участие в нем принимают представители федеральных и региональных органов власти и институтов развития, ведущие российские архитекторы, урбанисты и дизайнеры.





Добавим, Челябинская область представляет свои проекты на форуме не только в деловой части и во внутренней экспозиции.





На уличной площадке выставлен электробус «СИНАРА 6253 с ночной зарядкой». Эта низкопольная машина развивает скорость до 70 км/ч и способна преодолевать расстояния до 240 км без подзарядки. Такого показателя удалось достичь за счет восьми батарейных модулей общей емкостью в 312 кВт*ч, что является абсолютным рекордом для российского транспортного рынка. Широкий модельный ряд семейства колесного транспорта, производимого в Челябинске, позволяет подобрать машины, оптимальные для каждой конкретной городской агломерации.