Стандарту быть: Алексей Текслер утвердил план работы региона в сфере экологии

Каждый южноуралец сможет ознакомиться с текущей ситуацией.

В ходе заседания Координационного совета губернатор Челябинской области представил разработанный экологический стандарт региона. Алексей Текслер документ уже утвердил. Вопрос экологической безопасности в нашей области остается приоритетным. Разработанный стандарт глава региона назвал базовым для Совета.

«Изучен значительный объем нормативно-правовых актов и научных материалов, проработан крупный пласт законодательных и судебных практик и решений. Эксперты, общественники и органы власти направили более 60 замечаний и предложений к разработанному проекту экостандарта. Были учтены мнения экспертов из Росприроднадзора, Росгидромета, администраций крупнейших промышленных городов. Налажен системный диалог с областной Общественной палатой», — подчеркнул Алексей Текслер.

В региональном экологическом стандарте перечислен свод запретов и норм в отношении тех, кто может повлиять на окружающую среду. В документе Челябинской области заложены правила, которых нет даже в федеральном законодательстве в этой сфере. Губернатор поставил более жёсткие цели. Часть мер из стандарта будут введены в региональные законы.

Одно из первых мероприятий, которое будет реализовано, — это создание системы онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха, которая начнет работать уже в этом году. Данные сможет посмотреть каждый южноуралец.

«Для предприятий и их руководителей это будет настолько наглядно, что сам факт попадания в эти списки будет вызывать вопросы. У мониторинга не только информационная, но и прикладная задача — все должны понимать, что скрыть ничего не удастся», — отметил губернатор.

Продолжается работа и с заключением соглашений с промышленными предприятиями региона. В настоящее время подписаны уже 16 документов, в концу года их должно стать больше на 30. Разработанный экостандарт предусматривает возможность открытого аудита на любом производстве, которое оказывает негативное влияние на окружающую среду.

«Стандарт учитывает такую интересную новинку, как добровольный экологический аудит с публичным форматом. Мы обязательно это будем внедрять. Речь идет не о принуждении, а о формировании экологической ответственности всех наших предприятий. У промышленников не должно быть мысли, что можно работать на территории Челябинской области и не нести экологическую ответственность за результаты своего труда. Все новые предприятия сразу должны быть экологически чистыми, это не обсуждается. Можно сказать, что экологический стандарт систематизирует наш подход и требование к такой деятельности», — заявил Алексей Текслер.

Экологический стандарт также организует и работу в части создания системы мониторинга загрязнения воды и почв, увеличению количества и площадей особо охраняемых природных территорий, реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, предотвращению возникновения несанкционированных свалок на территории региона и созданию эффективной системы утилизации отходов.

Запущенный эксперимент по квотированию выбросов, который начал апробацию в Челябинске и Магнитогорске, теперь будет распространен не только на эти города. Общественный и коммунальный транспорт продолжат переводить на экологичные виды топлива. Власти планируют в последствии перевести на этот вид топлива и коммерческие машины.

Отдельным пунктом в утвержденном стандарте прописаны вопросы озеленения городов Челябинской области.

«В Челябинской области формируется институт экологической репутации, для бизнеса важно быть экологически ответственным. Репутационные механизмы как раз и заложены в экологическом стандарте, и все, кто будут к нему присоединяться, станут позиционировать себя соответствующим образом. В этом и суть документа: задействовать бизнес, вовлекать его в эту работу», — прокомментировал руководитель Координационного совета по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

Губернатор Алексей Текслер поручил, чтобы все показатель регионального экологического стандарта отвечали современным запросам. Это значит, что Координационный совет по вопросам экологии будет на постоянной основе совершенствовать и развивать документ с учетом внедрения новых производственных и защитных технологий.

«Вы знаете, продолжаются существенные изменения. Они вносятся регулярно в федеральную нормативную базу, в рамках нового указа Президента РФ по национальным целям сформулированы дополнительные задачи, в том числе экология. Поэтому, конечно, стандарт нужно будет синхронизировать с этими процессами, которые проходят на федеральном уровне. Также нельзя забывать, что появляются новые технологии, новые возможности. В этой части стандарт должен совершенствоваться постоянно с учетом мировых и федеральных трендов», — поручил губернатор Алексей Текслер.

С полным содержанием регионального экологического стандарта можно ознакомиться на сайте Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии.