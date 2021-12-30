Названы новые получатели грантов губернатора Челябинской области среди активистов и НКО

Регион поддержит проекты, направленные на развитие гражданского общества

В Челябинске подвели итоги второй волны конкурса на гранты губернатора Челябинской области, которые выделяют на развитие гражданского общества. Об этом сообщает оператор конкурса — Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Победителями стали 44 НКО и 45 активных граждан. На реализацию этих инициатив будет направлено более 57 млн рублей. Всего на конкурсы было подано 453 заявки: 206 от социально ориентированных некоммерческих организаций и 247 — от граждан.

Среди активных граждан по количеству победителей лидируют следующие направления:

— «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 11;

— «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — 7;

— «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — 6.

Среди НКО:

— «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 12;

— «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» — 10;

— «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — 6.

Полный список победителей опубликован на сайте грантыгубернатора74.рф в разделе «Проекты». Реализация инициатив начнется с февраля 2022 года.

Напомним, в 2022 году финансовая поддержка региональных грантовых конкурсов увеличится на 25%.

Сопредседатель Координационного комитета, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт поздравила некоммерческий сектор региона с наступающими праздниками, пожелала новых побед и успешной реализации проектов на благо южноуральцев. Для победителей результаты конкурсов станут лучшим новогодним подарком.