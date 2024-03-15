В Челябинской области стартовало голосование за новые объекты благоустройства

По его результатам в регионе облагородят 128 общественных пространств

В Челябинской области стартовало Всероссийское голосование за благоустройство общественных пространств. Работы пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.

Проголосовать могут жители старше 14 лет. Сделать выбор в пользу того или иного общественного пространства можно лично с 15 по 17 марта в специальных пунктах для голосования, ознакомиться с их адресами можно здесь. Закончится же голосование 30 апреля. Также выбирать общественные территории можно по ссылке.

Внести свой вклад в благоустройство родного города также можно, став волонтером. Добровольцы будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях.

По результатам народного голосования в этом году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий.

Среди долгожданных проектов в Челябинске — благоустройство сквера у ТРК «Родник», пешеходной зоны на гостевом маршруте по улице Свободы от улицы Тимирязева до Привокзальной площади и многое другое. Подробный список всех объектов можно посмотреть здесь.