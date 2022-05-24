Челябинская область дополнительно получит 132 млн рублей на умные спортивные площадки

Деньги будут поступать в бюджет региона в течение трех лет

Челябинская область дополнительно получит 132 миллиона рублей на строительство модульных спортивных залов и умных спортивных площадок в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт». Всего на эти цели российским регионам будет выделено из федерального бюджета более трех миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Согласно документу, в 2022 году в бюджет Челябинской области дополнительно поступит 52 миллиона рублей, в 2023 году — 60 миллионов рублей и в 2024 году — 20 миллионов рублей.

«Созданию условий для здорового образа жизни наших граждан правительство уделяет серьезное внимание. По поручению президента во всех регионах страны строится разнообразная спортивная инфраструктура в шаговой доступности для различных видов занятий — от любительских тренировок до выполнения нормативов ГТО», — отметил 23 мая на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин.

Напомним, в январе 2022 года Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллионов рублей Челябинской области на строительство модульных спортивных залов и умных спортплощадок. Средства также будут поступать в бюджет региона в течение трех лет.