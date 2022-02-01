Челябинская область получит 100 миллионов рублей на создание умных спортивных площадок

Деньги из федерального бюджета будут поступать в регион в течение трех лет

В ближайшие три года Челябинской области выделят 100 миллионов рублей на строительство модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Всего на эти цели между 84 регионами из федерального бюджета распределят более 9 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте федерального правительства.

Согласно распоряжению, в 2022 году Челябинской области выделят 20 миллионов рублей, в 2023 году — еще 60 миллионов рублей, в 2024 году — еще 20 миллионов рублей.

«Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». Проект предусматривает строительство в ближайшие восемь лет необходимой инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.