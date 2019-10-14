Челябинская область окончательно перешла на цифровое телевидение

Сегодня завершается заключительный этап.

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14 октября в России завершается четвёртый, заключительный, этап перехода на цифровое телевидение. В этот период попали 21 регион, включая Челябинскую область.

Переход с аналогового вещания на цифровое начался по всей стране ещё в феврале 2019 года. На сегодняшний день качественное ТВ могут смотреть уже жители 64 областей, а с 14 октября и большинство семей в Челябинской области.

В Челябинской области с 1 октября работает круглосуточная горячая линия. Сначала звонков поступало немного, и консультации давали всего 6 операторов. Однако теперь, когда вещание аналогового телевидения полностью прекращается, на линии будут работать 60 операторов, благодаря чему каждый человек сможет получить оперативную и качественную консультацию. По бесплатному телефону горячей линии 8-800-220-20-02 расскажут, как подключить приставку или как получить компенсацию за покупку оборудования.

На нее могут претендовать инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дети погибших защитников Отечества, а также жертвы политических репрессий. Из областного бюджета на эти цели направили почти 300 миллионов рублей.

Телеканал ОТВ продолжит работать и после перехода на «цифру».

«Для того, чтобы нас смотреть, необходимо будет либо переключиться на аналоговое телевидение, либо подключить кабельное ТВ. Также мы будем вещать в спутниковом ТВ „Телекарта“, на сайте 1obl. ru, на Яндекс ТВ, а также по 5 часов в день (три утром и два вечером) в „цифре“ на телеканале ОТР»,— напомнил генеральный директор медиахолдинга ОТВ Олег Гербер.

Вещание региональных телеканалов в аналоге продлится до августа 2020 года.