Челябинска область вошла в топ-20 креативных регионов страны

Эксперты hh.ru сравнили число склонных к творчеству соискателей

Эксперты hh.ru проанализировали более 7 миллионов резюме со всей России и выяснили, как часто соискатели из разных регионов указывают креативность среди своих ключевых навыков. Челябинская область вошла в 20-ку креативных регионов страны.

«Челябинская область оказалась на 19 месте по доле соискателей, среди ключевых навыков которых указана креативность — 1,6%. В целом по стране 2,2% людей указывают креативность в своих резюме»,

— отмечают эксперты.

На первом месте Москва — здесь 3,4% всех соискателей считают себя креативными.

На втором — Санкт-Петербург (3,2%).

Третье и четвертое место поделили Свердловская и Калининградская области (по 2,3%).

Чаще всего о своей креативности заявляют продюсеры, арт-директоры, журналисты, режиссеры, видеооператоры, event-менеджеры, дизайнеры/художники, SMM-менеджеры, PR-менеджеры и копирайтеры.

Реже всего о тяге к творчеству говорят охранники, бухгалтеры, водители, грузчики, сварщики и машинисты.