Челябинск примет первый окружной фестиваль‑форум «Российская креативная неделя»

Участники обсудят развитие востребованных творческих направлений

24 и 25 апреля 2024 года в Челябинске будет проходить первый окружной фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Урал». Участники обсудят промышленный дизайн и визуальное искусство, IT, музыку, анимацию, кино, рекламу и маркетинг, гастрономию, моду, архитектуру и урбанистику. Спикерами станут более 80 специалистов — это представители креативного бизнеса, исследовательских компаний, медиарынка, федеральных и региональных органов власти и институтов развития. Об этом сообщает пресс-служба организатора фестиваля-форума — АНО «Креативная экономика».

«Как мы всегда подчеркиваем, Челябинская область — это не только промышленный регион. В рейтинге, составленном Высшей школой экономики, Южный Урал входит в число субъектов — лидеров по развитию креативных индустрий. Регион включился в пилотный проект Минпросвещения РФ по подготовке кадров для креативных отраслей в системе среднего специального образования. Челябинская область — край творческих предпринимателей: каждая 14-я компания на Южном Урале задействована в креативных индустриях. У нас разрабатываются высокотехнологичные IT-решения, развиты локальные модные бренды, создаются необычные архитектурные проекты жилых микрорайонов и общественных пространств», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

Глава Челябинской области также отметил, что в регионе проводится множество фестивалей. Это ставшие брендами Бажовский и Ильменский, «Театры без крыш», «Наш мурал» и многие другие. На Южном Урале сохраняются златоустовская гравюра на стали и каслинское чугунное литье — самобытные народно-художественные промыслы.

«Отдельно стоит сказать о перспективах промышленного дизайна в Челябинской области. В этой сфере мы имеем и огромный спрос на услуги от предприятий, и квалифицированных специалистов, которых выпускают наши вузы. Форум, безусловно, даст импульс для развития коммуникации между заказчиками и местными дизайнерами. Я признателен АНО „Креативная экономика“ за возможность принять окружной форум „Российская креативная неделя“ в Челябинске. Считаю, что мероприятие позволит обозначить наш регион как точку концентрации творческого бизнеса и интересных некоммерческих проектов. Особенно это значимо накануне принятия главного закона отрасли „О развитии креативных индустрий“», — резюмировал Алексей Текслер.

В рамках деловой программы фестиваля-форума заявлены темы:

Локальная идентичность и брендинг региона как способ привлечь креативный класс.

Меры поддержки креативных индустрий.

Экономический эффект от креативной экономики.

Пространственное развитие.

Креативная экономика как индустрия ценностей.

Для участников приготовили также специальные кинопоказы, мастер-классы от ведущих практиков креативных индустрий. Планируется, что фестиваль поможет создать уникальный креативный почерк региона, вдохновить местных предпринимателей и власти, показать работающие практики в сфере поддержки креативных индустрий.

«В рамках форума на Урале планируется обширный федеральный блок программы. С представителями власти и рынка обсудим перспективы и векторы движения креативной экономики страны. Мы ставим задачу, вместе с ведущими экспертами, разработать уникальный креативный почерк региона, вдохновить местных предпринимателей и власти, показать работающие практики в сфере поддержки креативных индустрий. Для этого мы планируем представить успешные кейсы других субъектов по творческим направлениям, а также исследования и аналитику», — говорит директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.

Кстати, в преддверии форума специалисты провели опрос «С чем у вас ассоциируется „уральское“?». Участниками стали россияне, чья работа связана с креативными индустриями. Больше всего респондентов — 76,4% — сказали, что «уральская» — это природа: горы, реки и озера. На втором месте гастрономическая ассоциация — уральские пельмени (43,55%), а на третьем — уральская промышленность (25%). Среди популярных ассоциаций также туризм (21,22%) и малахит (16,51%). Пожелавшие написать свой вариант ответа указали автора уральских сказов Павла Бажова, команду КВН, суровый нрав и суровый климат, электрогитару «Урал», заводы.

«Креативная идентичность региона — одна из ключевых тем предстоящего форума. Каждый регион нашей страны имеет свой имидж, свои особенности и свой неповторимый характер. Все это ложится в основу креативных продуктов, которые создаются в регионе и промотируются за его пределы. Как грамотно использовать креативный потенциал, заложенный в Урале, как выстроить „уральский“ бренд, сделать его востребованным и узнаваемым — уже совсем скоро обсудим с экспертами на деловой программе форума в Челябинске»,— отмечает Марина Абрамова.

Напомним, что в июле 2023 года Алексей Текслер и Марина Абрамова подписали соглашение о сотрудничестве Челябинской области и АНО «Креативная экономика». Предусмотрено взаимодействие по вопросам развития креативной экономики, методической, организационной и информационной поддержки, совместного проведения мероприятий.

Соорганизатор мероприятия в Челябинске — Агентство международного сотрудничества Челябинской области. Площадкой для проведения фестиваля-форума станет гранд-отель «Видгоф». Для участия нужно пройти

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