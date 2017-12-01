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Челябинск закрыли для въезда грузовиков

Запрет действует с 6 утра до 23 часов.
сегодня в 14:49
  |  Общество

Сегодня, 1 декабря, постановлением Евгения Тефтелева в силу вступило временное ограничение на въезд большегрузного транспорта в областную столицу. На въездах в Челябинск были установлены знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Ограничение распространяется на транспорт с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн или массой, указанной на знаке.

В период с 06:00 до 23:00 въезд грузовых транспортных средств в Челябинск запрещен. — сообщили в ГИБДД города.

Напомним, ранее в качестве одной из мер по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха Евгений Тефтелев предложил запрет въезда в город большегрузного транспорта в период НМУ первой степени. Также будут закупаться специальные приборы для исследования качества воздуха — газоанализаторы. Они будут мониторить выхлопы от транспорта. Сотрудники ГИБДД начали свою работу на въездах в Челябинск еще в ноябре.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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