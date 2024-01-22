Челябинск вошел в топ городов-миллионников по числу построенных детских садов и школ

За десять лет в столице Южного Урала возвели 71 социальное учреждение

В России составлен рейтинг городов-миллионников по числу построенных за десять лет социальных объектов. Челябинск занял в нем второе место, сообщает пресс-служба администрации города.

На первом месте рейтинга обосновалась Казань: за десять лет здесь возвели 115 социальных учреждений: 90 детских садов и 25 школ.

На втором месте — Челябинск: в городе построено 71 социальное здание.

Замыкает топ-3 Новосибирск: в городе возвели 49 детских садов и 21 школу.

«Второе место Челябинска — результат большой работы. Не так давно город столкнулся с проблемой нехватки мест в детских садах и с недостаточным количеством школ. В первую очередь эти трудности испытали жители новых микрорайонов. Администрации города пришлось исправлять градостроительные ошибки прошлых лет, когда строились огромные жилые массивы, но социальные объекты в них присутствовали лишь на рекламных картинках», — комментируют высокие показатели в пресс-службе администрации Челябинска.

Оперативно предоставить данные по числу социальных объектов, которые были построены в городе за последние десять лет, в мэрии не смогли. Но заметили, что за последнюю пятилетку в Челябинске построены 38 новых детских садов и 5 школ. Все они строились при большой поддержке губернатора Алексея Текслера.

В мэрии добавляют, что кроме того вводились в эксплуатацию новые объекты здравоохранения и спорта.

Например, ровно два года назад открыли образовательный центр № 7 в микрорайоне Академ Риверсайд.



А один из детских садов построили на Университетской Набережной. Садик рассчитан на 290 мест.

