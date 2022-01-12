В челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» открыли школу

В образовательном центре № 7 прозвенел первый звонок и прошел первый учебный день

Одна из самых долгожданных челябинских школ — образовательный центр № 7 в микрорайоне «Академ Риверсайд» — открыла двери для школьников. В среду, 12 января, здесь прошел полноценный учебный день. На открытии школы побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и журналисты ИА «Первое областное».





Микрорайон «Академ Риверсайд» молодой и красивый. Дома высотные, яркие, на фасадах — муралы. Под стать кварталу и новая школа: чистая, аккуратная, современная. На фоне жилых домов она кажется небольшой, но готова вместить за раз больше тысячи школьников.

«Образовательный центр рассчитан на 1100 детей. И почти все классы уже сформированы. Сегодня в школу пришли около тысячи человек. У остальных уже поданы документы на зачисление, но школьники припозднились — кто-то еще не вернулся с новогодних каникул, кто-то пока сидит на больничном», — поясняет директор ОЦ № 7 Ольга Лежнина.

Здание школы разделено на два блока: для младших классов и средней школы. Для каждой из категорий детей есть свой вход. Общие только столовая, спортивные залы и отдельные кабинеты. А еще создана необходимая инфраструктура для ребят-инвалидов: пандусы, лифты, особые туалеты. В рекреациях стоят цветные диванчики и можно поиграть в настольный теннис.









Да и сами классы отлично оснащены: помимо мебели, есть все необходимое для учебы — учебники, интерактивные доски, проекторы и компьютеры... В классе музыки, например, кроме фортепиано, стоит барабанная установка. Для девочек воссоздали настоящую кухню и швейный класс, для парней открыли столярную мастерскую — здесь будут проходить уроки по технологии.









А в классе ОБЖ есть учебные манекены, на которых можно отрабатывать методы первой медицинской помощи. Под впечатлением не только дети, но и их педагоги.

«В школе, где я работала раньше, были только учебники. Объяснять материал приходилось на пальцах. А сейчас, говоря про то же обморожение, я могу показать детям резиновые накладки на манекен. Они своими глазами увидят, как выглядит травма. И я уверена, что все запомнят», — говорит учитель ОБЖ Анастасия Сиротило.

Несмотря на количество школьников все уроки в ОЦ № 7 проводятся в одну смену. После обеда на базе школы начинают работу бесплатные кружки и секции. Мы попали как раз в это время.









«Кружков будет достаточно. Это хореография, театральный, робототехника, хор младших классов и эстрадный вокал, а еще спортивные секции: мини-футбол, волейбол. Также планируем создать собственный медиацентр», — говорит заместитель директора ОЦ № 7 Виталий Пипченко.

Пока ребята ходят на мастер-классы, чтобы попробовать разные направления. Выбрать можно любое и даже несколько.

Алексей Текслер прошел по зданию новой школы и пообщался с учителями. Многие признавались, что мечтали работать в таких комфортных условиях. А родители школьников благодарили за то, что дети имеют возможность учиться буквально под окнами родного дома. Кстати, мы задали нескольким мамам один нескромный вопрос: пришлось ли им платить взносы при поступлении? Говорят, школа не попросила ни одной копейки. Ни на учебники, ни на шторы, ни на охрану...

«Был построен такой большой микрорайон, но, к сожалению, не была построена надлежащая социальная инфраструктура, в частности школа. Мы приняли решение и построили образовательный центр № 7 на полгода раньше срока. Это очень важно, так как многие родители возили детей далеко от дома», — поддержал семьи Алексей Текслер.

По словам губернатора, область продолжит строительство новых школ. В течение ближайших трех лет на Южном Урале появятся минимум 22 новых учебных заведения. Например, в 2022 году планируется открыть 9 школ, включая школу-детский сад в Айлино, про которую жители спрашивали губернатора на «прямой линии» в декабре 2021 года.

Также Алексей Текслер заметил, что область продолжит поддерживать педагогов, ведь потребность в них вырастет после открытия новых учебных заведений.