/ Флаг Челябинска подняли на матче России и Испании

Это колоссальная энергетика. Непередаваемо, когда находишься среди 80 тысяч человек, которые вместе с тобой болеют за одну команду. Впечатления на всю жизнь. Были люди вокруг из самых разных стран, и бразильцы, и египтяне, и испанцы. Но большинство русских. Во время всплеска эмоций все, незнакомые даже, обнимались, жали друг другу руки. Звучала масса кричалок, которые выдумывались тут же на ходу. Подбрасывали в воздух стаканы с напитками, шапки, элементы одежды. — рассказал радио «Business FM Челябинск» Владимир Сафонов.
Начальник управления информационной политики администрации Челябинска подтвердил: матч был «валидольным». Изначально все были настроены на выход в четвертьфинал Испании, но после уравнивания счета настроение изменилось. К серии пенальти почти весь стадион ликовал и был уверен в победе хозяев Чемпионата.
Напомним, Россия переиграла испанских футболистов по пенальти и обеспечила себе проход в четвертьфинал. Теперь наша сборная встретится с Хорватией 7 июля в 23:00 (по челябинскому времени).
Как радовались россияне победе над «красной фурией», смотрите здесь.