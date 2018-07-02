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Флаг Челябинска подняли на матче России и Испании

Южноуральского верблюда привезли в «Лужники» чиновники.
сегодня в 13:48
  |  Общество
Во время матча России с Испанией, где наши футболисты одержали волевую победу, на трибунах развевались не только флаги РФ. В одном из секторов растянули флаг Челябинска. С собой на игру его привезли начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов и начальник управления организационной и контрольной работы мэрии Сергей Губин. Оказалось, пронести знамя Челябинска на трибуны было непросто: полиция предположила, что на флаге изображена эмблема известного бренда, и использование его будет рекламой. Чиновники подтвердили: верблюд — бренд города-миллионника Челябинска. Вопрос сразу решился, и Владимир Сафонов с Сергеем Губиным смогли насладиться матчем.

Это колоссальная энергетика. Непередаваемо, когда находишься среди 80 тысяч человек, которые вместе с тобой болеют за одну команду. Впечатления на всю жизнь. Были люди вокруг из самых разных стран, и бразильцы, и египтяне, и испанцы. Но большинство русских. Во время всплеска эмоций все, незнакомые даже, обнимались, жали друг другу руки. Звучала масса кричалок, которые выдумывались тут же на ходу. Подбрасывали в воздух стаканы с напитками, шапки, элементы одежды. — рассказал радио «Business FM Челябинск» Владимир Сафонов.

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска подтвердил: матч был «валидольным». Изначально все были настроены на выход в четвертьфинал Испании, но после уравнивания счета настроение изменилось. К серии пенальти почти весь стадион ликовал и был уверен в победе хозяев Чемпионата.

Напомним, Россия переиграла испанских футболистов по пенальти и обеспечила себе проход в четвертьфинал. Теперь наша сборная встретится с Хорватией 7 июля в 23:00 (по челябинскому времени).

Как радовались россияне победе над «красной фурией», смотрите здесь.

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