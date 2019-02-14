/ Челябинск простился с первым губернатором области

В последний путь Вадима Соловьева провожали в кинотеатре Пушкина.

В областной столице сегодня, 14 февраля, состоялось прощание с первым губернатором Челябинской области — Вадимом Соловьевым. Проводить «в последний путь» 71-летнего бывшего чиновника пришли как простые горожане, так и первые лица Челябинской области.

Все пришедшие на памятную церемонию добрыми словами вспомнили Вадима Соловьева. Интеллигентный, отзывчивый и до конца преданный своему делу — так отозвались о Вадиме Соловьеве те, кто работал с ним в 90-е годы.

Я познакомилась с Вадимом Павловичем в 1993 году. В Челябинске была создана первая выставочная компания, она называлась «ЮжУралЭКСПО», я была исполнительным директором, и по сути дела благословение на развитие выставочной деятельности и поддержку была оказана Вадимом Павловичем. Мы работали с ;ним. Удивительный, интеллигентный, высокообразованный человек, очень грамотный инженер. Мы начинали с промышленной тематики, он с огромным вниманием относился к тому, что было представлено на первых выставках Челябинска, мы начинали с выставки «Металлургия». Очень внимательно смотрел, серьезно все оценивал. Он приезжал на выставку на своей машине, сам был за рулем, у него не было охраны, он сам открывал выставки, знакомился со всеми, кому был интересен наш город. — рассказала сайту «Первый областной» исполнительный директор «ЮжУралЭКСПО» Лариса Хуторян.

А ;Министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов отметил еще одно важно качество Вадима Соловьева — он не ;боялся разговаривать с людьми, даже в самый трудный период.

Это был глубоко порядочный человек, интеллигентный. Он любил встречаться с людьми, разговаривать с ними, никогда не боялся этого, даже в самые сложные моменты. Даже посмотреть его трудовой путь — он начинал самым простым рабочим, и его таланты подняли его вверх. В самые трудные периоды область не была голодной, разутой, раздетой. Светлая память Вадиму Павловичу, и нужно сказать большое спасибо. Месяца два назад мы с ним виделись, он всегда интересовался, как дела, что происходит. Он активный человек, следил за политикой ему не сиделось на месте у него живой ум, свой взгляд, он человек таких либеральных взглядов, и, на мой взгляд, он таким остался на всю жизнь.— рассказал Олег Климов.

Напомним, Вадиму Соловьеву стало плохо на улице в понедельник, 11 февраля. Причиной гибели Вадима Павловича стал сердечный приступ. Отметим, что все расходы, связанные с организацией похорон взяла на себя администрация Челябинска. Похоронили Вадима Соловьева на Митрофановском кладбище.