Будущие медики и учителя Челябинской области собрались на всероссийскую студенческую весну

75 юных южноуральцев представят регион в фестивале талантов

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» собрал 3,5 тысячи студентов из 75 регионов России. Финал конкурса проходит с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде.

75 студентов из Челябинской области представят Южный Урал в семи направлениях: «Танцевальное», «Инструментальное», «Вокальное», «Театральное», «Журналистика», «Оригинальный жанр» и «Научный слэм».Студенты семи крупнейших вузов региона подготовили свои номера и творческие проекты к Году науки и технологий. В рамках Года в фестиваль включено новое направление «Научный слэм».

«Мы готовились весь год. Многие коллективы у нас не впервые едут на Фестиваль и знают, чего ожидать и к чему готовиться. Мы приехали за новыми знакомствами, открытиями, обменяться опытом и встретиться со старыми друзьями. У нас не было сложностей, так как мы приехали за впечатлениями и эмоциями, поэтому всё проходит легко и классно!», — рассказала руководитель делегации Челябинской области Ксения Чечуткова.

Новым направлением фестиваля в 2021 году стал «Стрит-арт», в котором участникам предстоит в течение трех конкурсных дней воплотить в жизнь самые яркие и интересные граффити на стенах Нижнего Новгорода.

«Участники Студвесны в большинстве своем учатся не на творческих специальностях — это математики, химики, историки, архитекторы или инженеры. Увлечение креативными практиками не только помогает им раскрыть творческий потенциал, но и обогащает их как специалистов, давая возможность взглянуть на свои профессиональные вопросы более объемно или под новым углом. Считается, что самореализация молодого человека состоит из успешности в профессии, создании семьи и реализации через разные формы творчества. „Российская студенческая весна“ помогает решить эту важную задачу, предоставляя возможность для всех российских студентов реализовать себя и свой талант», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Проект проходит при поддержке Минобрнауки России, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи.