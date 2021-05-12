Студенты Челябинской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Твой Ход»

Победители получат от 1 до 2,5 миллиона рублей

Студентов Челябинской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Твой Ход». Выбрать направление для профессионального роста и подать заявку на участие молодые люди могут до 12 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

На выбор студентам представлено 11 направлений: от запуска высокотехнологичного стартапа до развития добровольческого движения. Каждый сможет найти дело по душе. Как отмечают организаторы, необязательно выбирать направление по специализации обучения, а также ограничиваться лишь одним вектором развития.

В личном кабинете участникам представят небольшие презентации направлений. Принять окончательный выбор необходимо с 16 по 30 июня. К этому моменту партнеры направлений представят детальный курс с погружением в проблематику темы.

Призовой фонд конкурса — более 350 миллионов рублей. Победители получат гранты, подарки от партнеров и шанс отправиться в путешествие по стране.

«Победителями всероссийского конкурса „Твой Ход“ станут 200 студентов, их имена жюри назовет в ноябре 2021 года. Каждый из этих ребят получит грант в размере 1 миллиона рублей. Средства могут быть направлены на обучение, запуск или развитие стартапа и улучшение жилищных условий. При этом у студентов будет возможность использовать 5% от выигранной суммы на осуществление личной мечты. Из числа двухсот победителей 50 ребят, набравшие наибольшее количество баллов, получат дополнительные гранты в размере 2,5 миллиона рублей. Их можно будет направить на развитие своего факультета или вуза», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Кроме того, победители отправятся в регионы России, чтобы реализовать проекты, представленные на конкурсе.

Организатором всероссийского конкурса «Твой Ход» выступает АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма.

Узнать подробнее о направлениях, правилах участия и подать заявку можно по ссылке.