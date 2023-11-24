Челябинск получит 50 больших автобусов для перевозок по агломерации

Первая партия прибудет после Нового года

В 2024 году перевозчики Челябинской области получат по льготному лизингу 50 новых автобусов большой вместимости. Техника будет задействована в пассажирских перевозках между областным центром и Копейском, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили информагентству в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, по предложению правительства Челябинской области лизинговая компания АО «ГТЛК» до конца текущего года заключит договор на поставку 25 машин с транспортной компанией «Новые дороги», которая обслуживает маршрут № 483 «П. Старокомышинск (Копейск) — ПКиО имени Гагарина (Челябинск)». Благодаря этому новая техника прибудет в регион уже в начале следующего года.

Кроме того, в 2024 году (но не раньше ноября) в регион поступят еще 25 автобусов для работы на маршруте № 123 «Копейск — ПКиО имени Гагарина». Поскольку контракт с текущим перевозчиком на этом направлении действует до октября, получатель техники пока неизвестен.

Техника закупается по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что в этом году ГТЛК поставила в Челябинск 15 новых автобусов. Сейчас они работают на маршруте № 8 «Мамина — Академика Королева». Осенью прошлого года город получил 16 единиц транспорта для обслуживания маршрута № 15 «ЧМК — ПКиО имени Гагарина». Таким образом, в 2022—2024 годах Челябинская область получит по нацпроекту 81 автобус.