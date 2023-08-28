В Челябинск поставили 15 новых больших автобусов

Транспорт оснащен всеми необходимыми удобствами

Государственная транспортная лизинговая компания поставила в Челябинск 15 новых больших автобусов VOLGABUS 5270G2. Транспорт предоставлен в лизинг муниципальному предприятию «Служба организации движения» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили 28 августа в пресс-службе правительства Челябинской области.

Все новые автобусы низкопольные, оснащены необходимым оборудованием для перевозки маломобильных граждан и работают на компримированном природном газе.

«Поставка проведена в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту „Развитие общественного транспорта“ национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития „Мобильный город“», — уточнили в региональном правительстве.

В 2022 году компания поставила в Челябинск 16 автобусов. В рамках нацпроекта городу передадут еще 50 машин.

ИА «Первое областное» выясняет, когда транспорт выведут на линию и по каким маршрутам новые автобусы будут следовать.

Новые автобусы поставят в этом году и в Копейск. Закупку 19 единиц транспорта анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего рабочего визита в город в минувшую субботу.