Челябинка, снимающая старушку с деменцией для «ТикToка», поменяла формат своих роликов

Девушка показала, как на самом деле заботится о близком человеке

Блогер из Челябинска, снимавшая больную бабушку для «ТикToка», обратила внимание на критику горожан и изменила формат своих роликов. Журналист ИА «Первое областное» просмотрел новые записи блога.

В одном из роликов девушка очень подробно рассказывает о том, какие средства ухода и медицинские препараты она использует для поддержания здоровья бабушки. А в другом попыталась оправдать себя за слово «бабка».

«Бабушка, ты же бабка? Тебя все так называют? Тебе же 88 лет», — обращается блогер к старушке.

«Да, я бабка», — соглашается женщина.

Между тем свою помощь семье предложили органы соцзащиты. Девушке пообещали выделить соцработника для помощи на дому или оформить бабушку в специализированный интернат. Однако на связь с чиновниками блогер не вышла.