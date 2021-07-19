Челябинка выкладывает в «ТикТок» скандальные ролики с больной деменцией бабушкой

Подписчики осудили блогера за неуместную откровенность

Девушка из Челябинска оказалась в центре скандала из-за роликов в социальной сети «ТикТок». Блогер выкладывает на всеобщее обозрение видео про больную деменцией бабушку. Подписчики осуждают челябинку за то, что она выставила семейную беду на показ.

Девушка ведет блог, в котором рассказывает, как «ухаживает за больной бабушкой». Но особой заботы на самом деле не видно. На одном видео блогер отчитывает старушку за то, что та сняла постельное белье с дивана.

Сама бабушка протестует: «Зачем ты это? Не нужно...»

Старушка даже пытается отмахнуться от камеры телефона. Но даму-блогера не остановить. «Зачем ты это сделала? Зачем это сделала?» — нравоучительно наседает она на несчастную, будто ругает нашкодившего кота.

Фоном играет веселая музыка.

В других роликах блогер показывает, что осталось от микроволновки, которую спалила старушка. Демонстрирует, как бабуля оторвала пару декоративных плиток со стены на кухне и одну доску обналички с дверей. Жалуется на то, что бабуля закрывает дверь в ванную, что мешает коту ходить в туалет...

«Очень обидно видеть, что происходит с моей квартирой!» — замечает блогер.

И ни слова жалости по отношению к бабушке.

«У меня нет проблем, кроме бабушки», — признается она.

До роликов со старушкой девушка загружала в аккаунт другой контент: видео про кота, про ковид, про любовь к бездомным животным — эти ролики, кстати, куда добрее, чем записи с родной бабулей. Любви на бабушку, кажется, в сердце блогера уже не осталось.

Фальшивое настроение уловили и подписчики блогерши.

«Альцгеймер — это наследственная история. Еще неизвестно, как эта деваха будет себя вести в возрасте ее бабушки, а то и раньше. Афишировать такое — низко», — возмущаются пользователи соцсетей.

«Бедная бабушка, какие внуки! Включите телевизор ей!» — пытаются на расстоянии помочь старушке челябинцы.

По просьбе редакции Первого областного информагентства, ситуацию оценили в правоохранительных органах.

«Понятно, что эти ролики нарушают морально-этические нормы. Но привлечь по какой-то статье блогера, скорее всего, не получится. Девушка не бьет бабушку, не издевается над ней открыто. Однако если она начнет распространять персональные данные этой заведомо беспомощной старушки, например, озвучит на камеру ее имя, блогера можно будет привлечь по статье 137 УК РФ „Нарушение неприкосновенности частной жизни“», — пояснил наш эксперт.

Также для этого необходимо, чтобы на действия блогера была написана жалоба. Однако защищать пожилую женщину, судя по всему, некому.