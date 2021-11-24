Журнал Glamour назвал женщиной года 17‑летнюю уроженку Челябинска

Выпускница 31-го лицея Екатерина Шиляева отличилась в номинации для умных дам

Российская редакция журнала Glamour назвала имена победительниц конкурса «Женщина года — 2021». Среди них оказалась 17-летняя уроженка Челябинска, выпускница физико-математического лицея № 31 Екатерина Шиляева. Как девушка попала в глянец, журналистам ИА «Первое областное» рассказала мама Екатерины Наталья Шиляева.

«Если честно, мы были удивлены. Успехи Кати никак не связаны с гламуром. Она серьезно занимается информатикой. Однако организаторы конкурса объяснили, что в 2021 году отошли от привычных для своего рейтинга номинаций и решили отметить женщин, которые отличились в других областях», — говорит Наталья Шиляева.

А в других областях Катя на самом деле одна из первых не только в России, но и во всем мире. Весной этого года наша землячка заняла первое место на Международной олимпиаде по информатике для девочек. Наша Екатерина и школьница из Екатеринбурга Алиса Гладченко набрали одинаковое количество очков и поделили первое место в личном зачете. Журнал Glamour наградил их обеих как лучшую команду года.

Минувшим летом Екатерина закончила школу и сдала ЕГЭ на 300 баллов. Победы в разных олимпиадах позволяли ей пройти без конкурса в любой вуз страны. Девушка выбрала Санкт-Петербургский государственный университет и учится на программиста. Кстати, в этом же вузе сегодня учится одноклассник Екатерины (они оба на фото) Евгений Карпович, с которым девушка взяла золото Всероссийской олимпиады по информатике для школьников.

По словам Натальи, развитием Кати она занималась буквально с пеленок. Мама придумала свою систему обучения крохи и сделала ставку на развитие логики. Уже в два года Катя самостоятельно читала книги. Девочка хорошо рисовала. А уже в школе преподаватели увлекли ее информатикой.

«Катя с детства любила сидеть за компьютером. Но зависимой не была. Сегодня многие родители дают детям гаджеты, чтобы ребенок их не беспокоил какое-то время. Это ошибка. Катя не просто играла за монитором, она решала логические задачи. В школе ее наклонности поддержали преподаватели кафедры информатики. Там была непередаваемая атмосфера поддержки. Катю заметили, ее таланты развили», — говорит Наталья.

Сегодня девушка ищет себя. Екатерина пока не знает, какую сферу работы выберет в будущем. Но перспективы перед челябинкой открываются грандиозные.

«Может, займется мобильными технологиями. Или биоинформатикой и будет писать компьютерные программы для медицины. Сегодня ее задача — хорошо учиться. Катя пока ребенок, ее мечты формируются. Она ищет себя», — замечает Наталья Шиляева.

На вручении премии Екатерина поблагодарила за поддержку родителей и своих педагогов. Также челябинка призвала девушек не бояться выбирать карьеру в «мужских» отраслях.

«Девочки, не бойтесь заниматься информатикой. У вас все получится!» — сказала Катя.

Остается добавить, что, став женщиной года, Катя попала в один лист с прекрасными и известными россиянками. Победителями премии также стали певица Манижа, актриса Чулпан Хаматова, блогер и журналист Катерина Гордеева, а также другие известные личности.