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/ Андрей Назаров: «Крутиться на башке не так тяжело, как показать красивый удар в бильярде»

Андрей Назаров: «Крутиться на башке не так тяжело, как показать красивый удар в бильярде»

Специалист рассказал о хоккее и новых Олимпийских видах спорта.
сегодня в 13:18
  |  Хоккей
Хоккейный специалист Андрей Назаров, открывший недавно в Челябинске бильярдный клуб «Круазе», дал интервью сайту «Матч ТВ». В разговоре с корреспондентом издания рекордсмен по количеству матчей среди тренеров КХЛ высказался о хоккее, тренерской работе, новых видах спорта на Олимпиаде и о родном для себя городе.

Как заявил сам Андрей Назаров, он соскучился по работе в хоккее. Последним местом тренерства южноуральца был нижнекамский «Нефтхимик», откуда его уволили в декабре прошлого года.

Но на данном этапе очень сильно кайфую, встречаюсь с друзьями. Ужинаем, общаемся, рассказываем друг другу анекдоты. Я все-таки 13 лет кряду работал в хоккее. Наверное, заслужил небольшой отдых. Конечно, скучаю по хоккею. Очень хочется поругаться с каким-нибудь агентом, послать своего начальника подальше. Без этого большая скука. Но всему свое время. — заявил Андрей Назаров.
Высказался Андрей Назаров и по поводу включения в Олимпийскую программу брейк-данса. Экс-хоккеист заявил, что негативно относится к этому событию и отметил, что бильярд гораздо более сложный вид спорта.

На мой взгляд, крутиться на башке не так тяжело, как показать красивый удар в бильярде. Я бы лучше в Олимпийские игры ввел русский бильярд. А в моем клубе можно организовать базу подготовки резерва по этому виду спорта, как в Новогорске. — сказал Андрей Назаров.
Также специалист высказался о полуфинальном матче чемпионата мира в Словакии между Россией и Финляндией. Андрей Назаров считает, что причина поражения «Красной Машины» в том, что команда не поменяла тактику по ходу матча.

Напомним, Андрей Назаров является воспитанником «Трактора», однако карьеру игрока начал в московском «Динамо». В челябинской команде «Грязный Наз» сначала был менеджером, а с 2007 по 2010 годы — главным тренером.

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