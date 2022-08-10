Челябинец попал в десятку россиян, получивших стипендию имени Солженицына

Матвей Шолохов учится на филолога и снимает кино

Студент ЮУрГУ Матвей Шолохов получил правительственную стипендию имени Александра Солженицына. Каждый год эта выплата назначается десяти россиянам, которые достигли успеха в литературном творчестве, политологии и журналистике. Об этом в среду, 10 августа, сообщает пресс-служба вуза.

Матвей Шолохов учится в магистратуре на кафедре русского языка и литературы. В ЮУрГУ он работает над проектами на стыке филологии и журналистики: создает телевизионные сюжеты, рекламные и презентационные ролики, режиссирует фильмы студенческой телерадиокомпании ЮУрГУ-ТВ. Работы Матвея уже не раз становились победителями всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

Самый крупный проект челябинца — документальный фильм «Гении» о деятелях искусства Южного Урала. Этот фильм получил приз Халикарнасского фестиваля в Турции.

«Будучи филологом, работая на университетском телевидении, я занимаюсь кино. Филология очень близка к режиссуре, она дала мне много полезных в работе знаний и навыков: культурную базу, знание искусствоведческой теории, умение работать с произведениями на концептуальном уровне», — отмечает Матвей Шолохов.

В сентябре в одном из кинотеатров Челябинска состоится премьера масштабного художественно-документального фильма «Южный Урал. Следы веков». Режиссером-постановщиком этой картины также был Матвей Шолохов.

Между тем челябинская аспирантка выиграла миллион на создание подушек для инвалидных колясок. Проект Алины Епишевой победил в программе «Студенческий стартап».



Челябинскую область отметили среди лидеров в развитии IT‑отрасли. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал Южный Урал в пятерке сильнейших.

