Челябинскую область отметили среди лидеров в развитии IT‑отрасли

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал Южный Урал в пятерке сильнейших

Челябинская область вошла в пятерку лидеров среди регионов по эффективности методов поддержки IT-отрасли. Такое заявление сделал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти и регионов России, сообщает ТАСС.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко опирался на мониторинг и оценку эффективности применения мер поддержки IT-отрасли в регионах, разработанных по указу президента Владимира Путина. Так, в числе пятерки лидеров названы Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртская Республика, Московская и Архангельская области. Также Чернышенко отметил Тюменскую область за разработку уникальных мер поддержки айтишников.

Статус создания штабов по борьбе с киберугрозами и предоставление федеральных мер поддержки IT-отрасли на местах, а также рейтинг РЦТ обсуждались на совещании в рамках исполнения указа президента Владимира Путина по обеспечению информационной безопасности. В совещании также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Дмитрий Чернышенко отметил особую важность отражения кибератак не только на объекты критической инфраструктуры, но и на сайты высших учебных заведений. По итогам совещания вице-премьер поручил главам регионов оказать вузам содействие в отражении DDoS-атак, особенно в период проведения приемной кампании.