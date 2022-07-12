Челябинская аспирантка выиграла миллион на создание подушек для инвалидных колясок

Проект Алины Епишевой победил в программе «Студенческий стартап»

Аспирантка второго курса Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Алина Епишева стала победителем программы «Студенческий стартап». Ее проект по созданию индивидуальных подушек для инвалидных колясок получил финансирование — один миллион рублей. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе вуза.

«У людей, проводящих много времени в инвалидном кресле, возникает большое давление на седалищные мышцы и копчик. Это приводит к медленному отмиранию тканей и формированию пролежней. Помимо этого, из-за длительного неправильного положения сидя страдает позвоночник: нарушаются физиологические изгибы, возникают болевые ощущения, развивается остеохондроз», — рассказала Алина Епишева.

Девушка предложила несколько технологических решений проблемы. В частности, создать устройство или модифицировать уже существующие для получения слепка человека в положении сидя. Сделать 3D-модель этого оттиска и разработать методику проектирования комплектов вставок-подушек из высокоэластичного поролона для получения индивидуального изделия для инвалидных колясок.

Реализация проекта, как отмечает Алина Епишева, позволит решить две основные задачи — по профилактике и лечению пролежней и деформаций позвоночника.