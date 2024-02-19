ЧелГУ провел показ невест в Казахстане

Студенты костанайского филиала разыграли свадебные обряды народов Южного Урала

В Костанайском филиале ЧелГУ прошел показ невест. Преподаватели и студенты вспомнили свадебные обряды народов, которые проживают на территории Южного Урала, сообщает пресс-служба вуза.

«Через такое шоу легче воспринимать историю и традиции народа. Все костюмы можно пощупать, потрогать, окунуться в атмосферу прошлого», — говорит художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов.

На празднике было представлено около 50 народных костюмов. Праздничную атмосферу создавали песни и танцы фольклорного ансамбля ЧелГУ «Горица».

Между тем в Челябинске ЧелГУ открывает факультет индустрии спорта и туризма. Уже в 2024 году здесь предусмотрен набор студентов на 34 бюджетных места.



Также ЧелГУ вот-вот получит уникальное научное оборудование, с помощью которого можно изучать свойства новых материалов и вирусов.