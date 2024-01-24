Челябинский государственный университет получит уникальное научное оборудование, с его помощью будут изучать свойства новых материалов. Аппарат создадут совместно с Институтом физики металлов УрО РАН. Об этом сообщил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

«Договорились с директором Николаем Мушниковым о совместном создании сложнейшей импульсной магнитополевой установки с индукцией 40-60 Тесла для лаборатории сильных магнитных полей», — отмечает Сергей Таскаев.
С помощью аппарата изучат не только неорганические материалы, но также живые системы и вирусы. Аналоги этой системе есть только в научном центре МГУ в Сарове и в Германии.

Напомним, что в Челябинске к концу 2025 года построят межвузовский кампус. Строители поднимают стены будущего научного центра, а вузы уже готовят к открытию лаборатории. Самая первая — «Лаборатория интернета вещей inSmart» — уже начала работать на площадке ЧелГУ.