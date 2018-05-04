/ Российские туристы облюбовали Чебаркуль для короткого отдыха

Город возглавил топ необычных мест для проведения выходных.

Чебаркуль стал самым популярным городом для отдыха в долгие майские выходные. Он возглавил топ необычных мест, в которых можно расслабиться в свободные дни. Кроме того, отдых в городе Челябинской области довольно дешевый: за сутки, как сообщает портал Tvil. ru, туристы отдадут 2,8 тысячи рублей. Для сравнения в городе Манжерок, расположенном в Республике Алтай, за сутки нужно заплатить 3 тысячи рублей.

Чебаркуль в Челябинской области, Йошкар-Ола в Республике Марий Эл и Манжерок в Республке Алтай вошли в список самых неординарных мест путешествий по стране в майские праздники. В озеро Чебаркуль пять леть назад упал метеорит, в Йошкар-Оле можно увидеть памятник Йошкиному коту и другие необычные скльптуры, а Манжерок считается алтайским курортом с минеральными источниками на берегу Катуни. — сообщили сайту «Первый областной» представители Tvil. ru.

Однако большое количество россиян продолжает выбирать для отдыха привычные места. Например, наплыв туристов во время майских праздников был в Крыму, Татарстане, Московской, Тверской, Ленинградской, Ярославской и Калининградской областях и Карелии.