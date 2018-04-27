/ Северо-Западный парк в Челябинске приведут в порядок

﻿На субботник с депутатами приглашают всех желающих.

В эту субботу, 28 апреля, Северо-Западный парк Челябинска облагородят и очистят от мусора. Для участия в субботнике откликнулись депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания, Курчатовского районного Совета депутатов совместно с активом Курчатовского местного отделения. Также в субботнике примет участие коллектив регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», сторонники Партии, аппарат Законодательного Собрания, волонтеры движения «За возрождение Урала».

Объект был выбран по инициативе Секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Законодательного Собрания области Владимира Мякуша. Спикер обратил внимание партийцев, что парк вошел в программу благоустройства на 2018 год по проекту «Городская среда», но ждать начала работ не стоит. До этого времени силами партийцев, сторонников, жителей и общественников будет проведена уборка территории, вывоз мусора и очистка от старых веток. — пояснили в ведомстве.

Для детей в это время организуют игровую программу. Аниматоры и волонтеры проведут конкурсы, а после работы все смогут подкрепиться горячим чаем и кашей из полевой кухни. Кроме того, в преддверии 9 мая все желающие смогут получить Георгиевскую ленту.

Место проведения субботника: ЖК Александровский, центральный вход в парк возле Детского сада № 100, по адресу улица Аношкина, 8А. Начало субботника: в 13.00. Приглашаются все желающие сделать парк и город чище.