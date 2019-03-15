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/ Борис Дубровский поддержал экологический проект южноуральского школьника

Борис Дубровский поддержал экологический проект южноуральского школьника

Мальчик попросил губернатора быть его наставником на заседании совета ЗВУ.
сегодня в 18:05
  |  Общество

В Челябинске состоялось расширенное заседание областного совета общественного социально-правового движения «За возрождение Урала», посвященное 25-летию организации. Председатель совета губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил актив движения за работу.

С учетом посылов, прозвучавших в Послании Президента РФ, мы должны использовать для движения вперед все возможности. Это участие в национальных проектах, к которым мы разработали 56 региональных программ. На Южном Урале мы живем и трудимся в тесной связи со всеми процессами, которые переживает наша страна. Прошу вас, коллеги, внимательно проанализировать Послание, организовать обсуждение положений на уровне муниципалитетов. Все высказанные мнения обобщить и направить рабочей группе министерства экономического развития области для включения в План мероприятий по реализации ПосланияПрезидента РФ. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

В рамках заседания совета губернатор ответил на множество вопросов, среди которых ярким моментом стал вопрос от южноуральского школьника, ученика 10 класса Александра Солодченкова. В рамках программы «Молодежь — будущее территорий» он разработал экологический проект, который хочет реализовать в своем регионе.

Проект направлен на учеников в возрасте от 9 до 18 лет, которым мы будем читать лекции про вред выброса мусора. Также мы предусматриваем 3 экологических шага, за выполнение которых, человек будет получать определенную награду. Например, за первый этап, в котором надо собрать 5 килограммов мусора мы предусматриваем деревянный значок, за выполнение второго шага, где нужно будет выбросить батарейку в специально отведенное, место мы дарим экологическую сумку, а за выполнение третьего шага — посадки дерева, мы дарим термокружку. — прокомментировал для сайта «Первый областной» Александр Солодченков.

Борис Дубровский оценил инициативу школьника и пообещал поддержать его проект. Во время интервью Александра для медиахолдинга ОТВ глава региона подошел к парню и ободряюще похлопал его по плечу. Этот момент попал в кадр, посмотреть его можно здесь.

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Комментарии

Высокий
20:19, 15.03.2019
Ничего себе, парень молодец. Заботится о будущем нашей родины. Каждый по сути должен заботится, а не сваливать все на кого-то одного. Надеюсь в парня будет хорошее будущее

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