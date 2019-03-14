/ Металлургический район и Нязепетровск лидируют по работе общественных приемных губернатора

Жители региона продолжают охотно обращаться за помощью к представителям правительства.

Общественные приемные губернатора в Челябинской области продолжают налаживать контакт между жителями региона и властью. По итогам работы в 2018 году, больше 4,7 тысяч человек обращались в приемные. При этом характер просьб изменился. Сейчас жителей Челябинской области интересует порядок применения законов, алгоритм действий для получения социальных льгот. Такой итог подвел губернатор Борис Дубровский, выступая на совещании с руководителями общественных приемных об итогах и перспективах развития деятельности.

Анализ обращений показал, что почти 75% обращений имеют местный характер. В 2018 году более 2 тысяч обращений рассмотрено с привлечением глав муниципалитетов и руководителей муниципальных служб. Руководители общественных приёмных 268 раз выезжали в городские и сельские поселения, принимали участие в сходах граждан, совещаниях с главами сельских поселений и руководителями поселковых служб. Лучшие показатели по количеству рассмотренных с выездом на место обращений и решенных комплексно вопросов у руководителей общественных приемных губернатора в Нязепетровском муниципальном районе, Металлургическом районе города Челябинска и Верхнем Уфалее. Лидерами по количеству рассмотренных обращений в 2018 году стали общественные приемные Тракторозаводского и Металлургического районов Челябинска, а также Нязепетровского, Уйского и Катав-Ивановского муниципальных районов. — сказал губернатор Борис Дубровский.

На передний план работы выходит вопрос демографии, развития здравоохранения, образования и повышения мер социальной помощи.