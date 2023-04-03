Большинство гарантийных дорог в Копейске с наступлением весны пришло в негодность

Подрядчиков обяжут заменить асфальт до конца апреля

В Копейске большинство участков автодорог, на которые еще не истекла гарантия, находятся в ненадлежащем состоянии, сообщили сегодня, 3 апреля, в пресс-службе администрации города. Мэрия поставила подрядчикам условие исправить недочеты до 30 апреля. В противном случае их ожидает суд.

По словам начальника городской службы заказчика Ильи Антонова, в Копейске на гарантии находятся 46 участков дорог. Весеннее обследование показало, что только единицы из них не требуют ремонта.

«Перекресток Дундича — Забойщиков — это участок с наибольшим количеством замечаний. Ремонт был выполнен в 2019 году, мы ежегодно направляли требования по выполнению гарантийных обязательств. Подрядчик выполнял поверхностную обработку и ямочный ремонт, но сегодня мы видим, что от всего этого остались одни воспоминания, присутствует колейность. Подрядчику направлено требование произвести полную замену дорожного покрытия до 30 апреля», — привел пример Илья Антонов.

В центре города ремонта требуют проспекты Славы и Победы. Оставшиеся там после зимы разрушения в мэрии считают несущественными, но залатать ямы нужно в кратчайший срок, подчеркнули там. Срок выполнения работ всем подрядчикам установлен один — до 30 апреля. Всего в Копейске ремонтом автодорог занимаются порядка десяти организаций.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что список дорог для ремонта составят и в Челябинске. Он будет сформирован по итогам недавнего объезда губернатора Алексея Текслера.