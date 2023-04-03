В Челябинске составят список улиц, где проведут дорожный ремонт

Через пару дней информацию представят главе города, а затем опубликуют

Списки по дорогам, которые будут приведены в порядок в Челябинске в этом году, могут появиться на этой неделе. Такое поручение дала глава города Наталья Котова во время аппаратного совещания в мэрии в понедельник, 3 апреля. Задача была поставлена вице-мэру по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову, который в прошлую пятницу участвовал в инспекции губернатора Алексея Текслера по дорогам областного центра.

«Надо определиться по спискам на ремонт дорог и тротуаров, в какое время мы будем это делать. После объезда с Алексеем Леонидовичем мы понимаем, какие дополнительные участки дорог будем приводить в порядок. Нужно определиться с этими списками и разместить их на сайте администрации, также на сайтах администраций районов. Появятся контракты с конкретными сроками, и нужно жителей обязательно об этом оповестить», — заявила градоначальница.

Андрей Ксензов отметил, что эту информацию готовили в минувшие выходные, а сегодня-завтра подготовят список мероприятий, которые поручил провести глава региона после своей инспекции. Речь идет как о крупном ремонте, так и ямочном (последний проведут в первую очередь). Дефектные ведомости составлены в большей степени, сведения окажутся на столе мэра уже через день-два.

Отметим, что Алексей Текслер во время объезда проблемных дорог дал целый ряд поручений. Стало известно, что дорогу на улице Бейвеля расширят до четырех полос гораздо раньше намеченного срока, а именно — к осени этого года. Также приведут в порядок несколько участков в Металлургическом районе и отремонтируют Свердловский проспект от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. Кроме того, намечены работы на улице Рождественского и на Блюхера, где ремонта не было несколько лет. В целом Челябинск в 2023 году ждет большой дорожный рывок.