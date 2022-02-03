Большинство челябинцев гордятся достижениями южноуральских спортсменов

Жители области будут следить за участием земляков в зимних Олимпийских играх

70% челябинцев испытывают чувство гордости за успехи южноуральских спортсменов на мировой и всероссийской арене. Такую цифру озвучили в Челябинском филиале РАНХиГС по результатам социологического опроса. Уже завтра, 4 февраля, в Пекине пройдет открытие зимних Олимпийских игр. Честь страны будут представлять и 13 южноуральских спортсменов. Жители области намерены следить за ходом Игр.

Двадцать четвертые по счету игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. В 15 зимних видах спорта разыграют 109 комплектов наград. Сражаться за медали Пекина будут более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Южный Урал представят тринадцать спортсменов в пяти видах спорта. Это самое большое число участников, которое регион делегировал за всю историю зимних Олимпийских игр.

Победы спортсменов вызывают чувство гордости и восхищения, что, кстати, подтвердили результаты опроса челябинцев, проведенного Челябинским филиалом РАНХиГС.

70,8% челябинцев, принявших участие в опросе, испытывают чувство гордости за достижения южноуральских спортсменов на всероссийской и международной арене. Интересно, что чаще всего об этом говорят жители города в возрасте старше 60 лет, пенсионеры.

Противоположной оценочной позиции придерживаются 7,5% опрошенных: они равнодушно относятся к достижениям южноуральских спортсменов. Опрос проходил с 20 по 23 декабря 2021 года по городу Челябинску.

Напомним, специальный корреспондент Первого областного информационного агентства ведет репортаж из Олимпийской деревни в Пекине.