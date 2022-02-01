Попасть в олимпийский «пузырь» непросто, а выйти — невозможно!

Собкор «Первого областного» прибыл в столицу ОИ-2022

Наш собкор делится своими первыми впечатлениями от пребывания в Пекине — городе, который на ближайшие две недели станет столицей мирового спорта. Юрий Сейидов успешно прошел все антиковидные процедуры, отметил безупречную организацию и выразил мнение, что Китай сейчас — самое безопасное место в борьбе с пандемией.

— В Китае сегодня Новый год по восточному календарю. Я нахожусь в отеле Beijing Garden Hotel и вспоминаю о своем прыжке в неизвестность — так для себя назвал мой вояж в Китай в Пекин на 24-е зимние Олимпийские игры.

Итак, что произошло за последние сутки? 30 января вечером выехал из гостиницы «Юность» на Хамовническом Вале в аэропорт Шереметьево на такси. В метро в Москве за четыре дня ни разу не спустился, опасаясь заразиться. Пройти столько испытаний, чтобы срезаться на заключительных этапах, — увольте.

В Шереметьево для членов олимпийской делегации выделили специальный проход. Тебя встречают, провожают до стойки регистрации, все крайне доброжелательно. Посмотрели полученные куар-коды — зеленый о здоровье и о декларации, пожелали счастливого пути.

«Аэрофлот» — официальный партнер Олимпийского комитета России. Каждый вечер с 23 января рейс SU 204 Москва — Пекин перевозит членов российской делегации к месту Игр. В магистральном «Боинге» 400 мест. Нас на рейсе 30 января оказалось 70 человек — члены Олимпийского комитета России, две хоккеистки из женской сборной, технический персонал ледовой дружины с многочисленными баулами и ящиками, съемочные группы ТВ, в том числе большая группа Первого канала с комментатором Денисом Казанским.

Рассадка специальная — я оказался один в ряду из трех кресел. Стюардесса Анна любезно поделилась информацией, что сегодня на борту еще нормальное количество пассажиров. Недавно они совершали перелет всего с тремя человеками! На борт поднялось сразу два экипажа лайнера, утром самолет полетит обратно в Москву с большим грузом багажа.

«Будем летать в Пекин ежедневно. Каждый раз проходим несколько тестирований перед рейсом. И у нас есть потери в экипаже — положительные тесты. А впереди не только Олимпиада, еще и Паралимпиада», — рассказала Анна.

Наш рейс был единственным в это время, приземлившимся в Пекине. Ожидаемого психоза вокруг ковида в аэропорту не наблюдалось. Нас встречали люди в медицинских костюмах, они оперативно показывали направление движения. Мы прошли тестирования у мониторов, отвечая на вопросы. Следом взяли тест на коронавирус. В Китае палочку засовывают в нос глубже, чем дома, да еще раза два основательно проворачивают.

В Пекине бесснежно, плюсовая температура, правда, сильный ветер. На автобусе-шаттле добрались до отеля, где нас радостно встретили, подарив что-то из символов Нового года. А следом поселили в номера по одному до оглашения результатов тестов. К счастью, результат теста у меня оказался отрицательный. Вместе с коллегами по пресс-службе ОКР Ильей Зубко и фотографом Андреем Головановым поехал на шатлле в олимпийский пресс-центр. У Голованова, который всегда работает с коллегой Сергеем Кивриным, это уже пятнадцатая Олимпиада. Илья и Андрей начинают обмениваться первыми впечатлениями. Они отмечают, что пока здесь организация лучше по сравнению с Токио. Как здесь организован «пузырь»?

Тебя оттестировали в аэропорту, довезли до отеля. Выходя из отеля, проходишь сквозь рамку, по одежде проводят что-то вроде металлоискателя. Все — ты считаешься в пузыре. Отель окружен забором, здесь дежурят несколько человек. Автобус довозит до огромного пресс-центра, за его пределы тоже не выйти — полиция, кордоны, ограждение. В Японии журналисты шалили и выходили за пределы границ в магазины. Но это когда было — в августе 2021 года! Сейчас же каждый день, неделя, месяц дарят новые открытия. Теперь же главный принцип олимпийского «пузыря» — всех впускать, у кого есть аккредитация, отрицательные ПЦР-тесты и сертификат о вакцинации. И никого не выпускать вплоть до окончания Игр.

В пресс-центре разделились. Голованов отправился на свободную охоту — фотограф же, мы с Ильей, имеющим диплом преподавателя английского, — по этажам помещения. Зубко быстро сориентировался и куда-то повел. Оказалось, за подарком для журналистов: «На Олимпиадах спонсоры выдают презенты прессе. Обычно это рюкзак. Получил рюкзак, считай — олимпийский выезд пробил. В Корее в 2018 году были классные рюкзаки! А вот в 2012-м в Лондоне рвались уже через пару дней». Илья осмотрел полученный мной рюкзак и вынес вердикт: «Классный!»

Нашли мы чай, снеки, бананы и мандарины. Коллега сказал, что такое редкость: «В 2010 году в Ванкувере мы сами за интернет платили, у меня ушло долларов триста». В пресс-центре узнали новость, что в воскресенье в Пекине выявили 20 случаев заражения коронавирусом — максимальное число с июня 2020 года. Поэтому местные власти решили ввести локдаун в районах, где были зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. И около двух миллионов человек пройдут тестирование. А всего в Китае 30 января выявлено 54 случая заражения ковидом. Сравните с нашими 120 тысячами. Думаю, Пекин сейчас одно из самых безопасных мест.