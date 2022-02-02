Журналисты несут потери — ковид не дремлет

На Олимпийских играх в Пекине в «лазарет» попали ряд федеральных СМИ

Собкор Первого областного на Олимпиаде-2022 в Пекине получил билет на церемонию открытия Игр, рассказывает о буднях в пресс-центре и проводит ревизию в местной столовой. Юрий Сейидов спешит поделиться с читателями третьей серией своего «Олимпийского дневника».

— Утро в Пекине теперь начинается не только с привычных процедур, нужно во дворе отеля сдать тест. Кстати, маска на лице становится настолько привычным элементом, что ее отсутствие — как будто что-то важное (например, трусы) забыл надеть. Начинаешь судорожно хлопать по карманам. Завтрак в отеле вполне европейский, хотя некоторые продукты еще вызывают любопытство. Пока вся жизнь Олимпиады кипит в пресс-центре. Здесь и связь полноценная, и наши привычные мессенджеры работают.

Решили с коллегами съездить на тренировку конькобежцев в новый «Овал». Национальный конькобежный стадион National Speed Skating Oval (Ледяная лента) — это конькобежная арена, которая является единственным новым объектом, построенным в Олимпийском парке Пекина к зимним Олимпийским играм — 2022. В 2021 году он принял чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Стадион был построен на месте полей для хоккея с мячом и стрельбы из лука, на которых проходили соревнования летней Олимпиады в 2008 году. После Игр предполагается использовать его как площадку для массового катания на коньках.

Фасад подчеркнут 22 «ледяными лентами» длиной по 622 метра каждая. На втором этаже есть система изогнутых навесных стен, вдохновленная пекинским Храмом Неба. Каждая «ледяная лента» изготовлена из фотоэлектрического стекла, которое не только украшает фасад здания, но и делает его своеобразной электростанцией на солнечных батареях, способной обеспечивать здание электричеством в течение длительного времени.

Высматриваю челябинскую спортсменку Ольгу Фаткулину — специалисты уверенно ей прочат медали в спринте на 500 и 100 метров, — но в специальную зону заходит не она, а известный спринтер Павел Кулижников. Тоже, кстати, претендент на медали — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях. Но так получилось, для него это первая Олимпиада. В 2018 году он мог выиграть не одно золото, но не был допущен до Игр из-за одной смутной истории. Павел неожиданно охотно задержался около нас. Может, соскучился по общению. Он рассказал о первых впечатлениях.

«Ничего необычного я здесь пока не увидел. Может, из-за ковида смазанные ощущения. Возят на автобусе, ходим в столовую и все. Сходили по деревне погуляли и ничего особенно. Может, кто-то это более эмоционально просто воспринимает. Живем как в общаге, в апартаментах по четыре человека. Все боятся заразиться, сдать положительный тест на ковид. Но я не представляю, как тут заболеть можно: все в масках. На Земле, наверное, это самое безопасное место, безопаснее только в космосе», — поделился своим мнением Павел Кулижников.

У нашей журналистской команды появился отдельный офис в пресс-центре. Там, кстати, получил билет на открытие Олимпиады. Она все ближе. В столовой пресс-центра наугад ткнул в картинки. Суп был ничего, а вот в контейнере для второго, как показало вскрытие, — обыкновенная запеченная картошка. Все обошлось в 65 юаней (один юань — 12 рублей). Вечером коллега Андрей Голованов позвал в какую-то комнату, где установлено два ряда массажных кресел. Самое то после бурного дня! На дисплее телефона высветился незнакомый номер. Оказалось, что звонит сотрудник телеканала «Матч ТВ» Андрей Петров с просьбой об интервью?! Почему я? Это уже другая история.

Немного расслабился и успокоился, считая, как и Павел Кулижников, Пекин самым безопасным местом на земле. Однако корона слетает с коллег. Встретили сотрудника агентства РИА Новости, у них больше половины изоляции после положительных тестов. Есть и другие потери в наших рядах. Ковид не дремлет.