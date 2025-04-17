Большегрузам ограничили движение на трассе М‑5 в Челябинской области

Дальнобойщикам закрыли дорогу от Сатки до Башкирии

В Челябинской области ввели ограничение на движение большегрузов по трассе М‑5 «Урал». С 17 апреля с 10 до 18 часов машинам весом более 12 тонн нельзя проезжать по участку от Сатки до границы с Башкирией. Об этом сообщают в региональном Миндортрансе.

Так пытаются разгрузить дорогу, на которой собралась пробка в 50 километров. Ограничение ввели в часы максимальной загрузки трассы.

Предварительно проезд большегрузов по М‑5 заново пустят 1 мая. Пока дальнобойщикам предлагают объезжать дорогу через Екатеринбург или Оренбург.

Напомним, пока в горнозаводской зоне сохраняются заторы, на месте дежурят спасатели, сотрудники ДПС и врачи.