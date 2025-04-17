Для помощи водителям в пробке на М‑5 «Урал» дежурят медики и экипажи ГАИ

На трассе развернули четыре пункта помощи

На автодороге М-5 «Урал» развернули пункты обогрева для водителей, которые стоят в пробке. Затор в горнозаводской зоне Челябинской области сейчас достигает 50 километров, передают в региональном Миндортрансе.

На М-5 выставлены четыре пункта обогрева на следующих километрах: 1591 (Сим), 1580 (Ашинский округ, поворот на поселок Волково), 1609 (Усть-Катавский округ, поселок Кропачево), 1639 (Юрюзань). Там работают спасательные отряды, в двух пунктах (1580-й и 1609-й километры) — бригады скорой помощи.

Ситуацию на дороге регулируют четыре поста ГАИ. Сотрудники ДПС оказывают помощь и сопровождают пассажирские автобусы.

Водителям рекомендуют объезжать участок по схемам:



Фото: Миндортранс Челябинской области

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что пробка на М-5 растянулась от Усть-Катава до границы с Башкирией.