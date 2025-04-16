Трасса М-5 стоит в пробках от Усть-Катава и до границы Башкирии

На дорогах проходит ямочный ремонт

Сегодня, 16 апреля, с утра водители рассказывают о больших пробках на трассе М-5 от Усть-Катава до границы с Башкирией и в обратную сторону.

«Мы, дальнобойщики, подготовлены — газовая плита, продукты, спальники есть. А вот семьям в легковых автомобилях тяжелее, особенно с маленькими детьми. Ночью у людей уже нервы сдавали», — поделился водитель в социальных сетях.

Ранее в Упрдор «Южный Урал» рассказывали об участках трассы, где будет проходить ремонт:.

— производство ямочного ремонта км 1608 — км 1656;

— производство ямочного ремонта км 1810 — км 1816 (правый проезд);

— производство ямочного ремонта горячим асфальтом км 1736- км 1743;

— производство ямочного ремонта а/б смесью км 1722+500м.