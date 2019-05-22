/ Больше скверов появится в Советском районе Челябинска летом

Благоустроят 16 общественных пространств.

В Советском районе Челябинска благоустроят 16 общественных пространств. Масштабная реконструкция ждет парки и скверы не только в центральной части, но и в поселках Федоровка и Смолино. На эти цели в текущем году выделят более 70 миллионов рублей из бюджетов различных уровней.



Самым крупным проектом 2019 года станет сквер по Воровского, 21, на территории которого долгое время планировалось строительство жилого дома или торгового центра. Однако мнение жителей всегда было однозначным — только сквер.

Здесь очень активные жители, мы не раз с ними встречались. И они полностью контролировали процесс создания проекта, озвучивали свои пожелания. Совместно с депутатами определяли, какие деревья необходимо высадить, где необходимо оставить тропинку, а где она совершенно не нужна. Такое неравнодушное отношение к благоустройству очень радует. Мы учли их замечания и теперь можем быть уверены, что сквер станет для них одним из любимых мест отдыха. — рассказал сайту «Первый областной» глава Советского района Вячеслав Макаров.

Также планируется благоустроить сквер по улице Плеханова вблизи Южно-Уральского института искусств. Территория нуждалась в обновлении, и уже в этом году сквер станет по-настоящему творческим, ведь неподалеку расположен еще и Институт культуры.

В каждом своем проекте мы постарались сделать яркие акценты, какие-то «фишки», которые будут выделять сквер на фоне остальных. Нами накоплен большой опыт в проектировании, уходим от стандартных конструкций, внося что-то новое и более современное, интересное. И поэтому благоустройство будет качественно отличаться от того, что мы привыкли видеть на улицах нашего города за последние много лет. — отметил представитель проектировщика, директор ООО «УралНИИСтромПроект» Василий Важенин.

Добавим, что масштабное благоустройство Челябинска проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы благоустройства общественных пространств города. Также в городской администрации планируют улучшить скверы на пересечении улиц Елькина и Тимирязева, на площади Революции и перед Драмтеатром. В поселке Федоровка продолжится благоустройство территории у ДК «Бригантина», а в Смолино благоустроят местный сквер и пляж и проведут другие работы.