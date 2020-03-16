«Большая утрата»: замдиректора верхнеуфалейского ФОКа рассказал, каким был его руководитель

Антона Наумова нашли мёртвым днём 14 марта.

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Антон Наумов, директор физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхнем Уфалее, был найден мёртвым под окнами своего дома в субботу днём, 14 марта. Причины его смерти пока выясняются, но, по предварительным данным, мужчина выпал из окна. В самом учреждении уход из жизни директора комплекса называют большой утратой и полной неожиданностью, ведь Антон Наумов был полон сил и планов.

«Его смерть стала для нас всех огромной неожиданностью. Он был человеком амбициозным, у него были далеко идущие планы, он прекрасно со всем справлялся и всё задуманное всегда воплощал в жизнь. И друзья, и коллеги, и знакомые всегда отзывались о нём положительно. Он был всегда весёлым, в хорошем настроении, да и в последнее время никто ничего за ним не замечал, беды ничто не предвещало»,— рассказал сайту «Первый областной» заместитель директора МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Константин Агафонов.

В пресс-службе администрации Верхнего Уфалея отмечают, что на посту директора ФОКа Антон Наумов проявил себя как умелый, инициативный организатор, который заботился о развитии своего учреждения.

«По инициативе и под непосредственным руководством Антона Викторовича была проведена реконструкция оздоровительного центра, открыты два новых зала — боевых единоборств и фитнес-зал. Большое внимание уделялось улучшению материально-технического состояния банного отделения и бассейна. В 2019 году выполнен масштабный ремонт чаши, чего не было с момента открытия бассейна»,— сообщают в мэрии.

Кроме того, в 2019 году Антон Наумов стал одним из победителей всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители».

В пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области сайту «Первый областной» ответили, что по факту смерти Антона Наумова проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Прощание с Антоном Наумовым состоится завтра, 17 марта, в 12:00 в Ритуальном зале.