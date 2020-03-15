Директор ФОКа в Верхнем Уфалее найден мёртвым

Следственный комитет проводит проверку.

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В Верхнем Уфалее Челябинской области 41-летний директор физкультурно-оздоровительного комплекса Антон Наумов обнаружен мёртвым около своего дома. Информация появилась в СМИ сегодня, 15 марта, в СМИ.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна из своей квартиры вчера днём, 14 марта. Основная версия произошедшего — самоубийство. В деле сейчас разбирается Следственный комитет, устанавливаются все причины ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, Антон Наумов возглавил ФОК в 2016 году. В 2018 году получил звание лучшего управленца в Верхнем Уфалее, одержав победу в конкурсе «Менеджер года». До этого работал в местом филиале ЮУрГУ. У погибшего осталась супруга и двое детей 3 и 11 лет.