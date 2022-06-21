Роддом на Донбассе получил гуманитарную помощь из Челябинска

Малышам привезли памперсы и молочные смеси

Челябинска области передала гуманитарную помощь роддому в городе Ясиноватая, кото-рый находится на Донбасcе. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Сегодня совместно с коллегами из Челябинской области посетили роддом Ясиноватской центральной районной больницы и передали гуманитарную помощь для новорожденных. Выражаем благодарность Юлии Гончаровой — координатору волонтерской международ-ной группы „Москва-Донбасс“ за предоставленную помощь для детей»,

— написал Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.