«Сегодня совместно с коллегами из Челябинской области посетили роддом Ясиноватской центральной районной больницы и передали гуманитарную помощь для новорожденных. Выражаем благодарность Юлии Гончаровой — координатору волонтерской международ-ной группы „Москва-Донбасс“ за предоставленную помощь для детей», — написал Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале.
Судя по фото, челябинцы привезли малышам памперсы и другие средства гигиены, а также коробки с молочной смесью.
На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Донецкой Народной Республике. Он провел встречу с главой республики Денисом Пушилиным, а также подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами города Ясиноватая и Волновахского района.