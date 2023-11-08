Мигрантам на Южном Урале запретят водить маршрутки и работать в такси

Запрет начнет действовать с 2024 года

Со следующего года трудовые мигранты потеряют право водить такси, маршрутки и автобусы на территории Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на постановление губернатора, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на основании патентов, запрещается работать водителями в городских, пригородных и междугородних автобусах, в том числе маршрутках. Кроме того, запрет коснется работы мигрантов в службах такси.

Постановление губернатора вступит в силу с 1 января 2024 года. У транспортных компаний будет еще два месяца, до 1 марта, чтобы привести численность используемых иностранных работников в соответствие с документом.