Министр спорта Олег Матыцин вышел на старт «Лыжни России» в Челябинске

Компанию ему составил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 10 февраля, Челябинск присоединился к проведению всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Старт соревнованиям дали министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они же вышли на старт двухкилометровой дистанции, компанию им составил олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Накануне состоялись спортивные забеги, которые прошли на территории спортивно-тренировочного центра СШОР-5 по лыжным видам спорта. Сегодня же на стадионе имени Елены Елесиной прошли массовые забеги.

«„Лыжня России“ является одним из самых массовых спортивных мероприятий в нашей стране. Ежегодно она собирает тысячи любителей лыжных гонок. Я рад сегодня оказаться в Челябинске. И вижу то, какое внимание здесь уделяют не только спорту высших достижений, но и развитию массового спорта»,— отметил Олег Матыцин после финиша гонки.

Министр спорта РФ также признался, что его особенно порадовали самые юные участники «Лыжни России». Дошкольники пробежали символическую 100-метровую дистанцию.

Алексей Текслер в общении с журналистами признался, что у него опыт катания на лыжах не очень большой. Но старается по мере возможности вставать не только на «гладкие» лыжи, но и горнолыжные.

«Настроение замечательное! Приятно видеть, что, несмотря на холодную погоду, много челябинцев пришли на „Лыжню России“, приобщились к активному и здоровому образу жизни»,— отметил глава региона.

Отметим, что в этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинградка от фашистской блокады. Массовые лыжные гонки пройдут во всех уголках страны. В Челябинской области главные забеги пройдут также в Магнитогорске и Златоусте, они состоятся 2 марта.