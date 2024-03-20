Более половины россиян полностью доверяют результатам выборов президента

Рекордное число жителей РФ считает, что они достоверны

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне относятся к прошедшим выборам президента и какие эмоции они испытывают. Оказалось, что более 70% респондентов доверяют результатам выборов, а 65% считают, что они достоверны. Подробнее рассказали в пресс-службе ВЦИОМ.

54% опрошенных сообщили, что полностью доверяют результатам прошедших президентских выборов. Вариант ответа «скорее доверяю» выбрали 18% респондентов; 6% выбрали ответ «скорее не доверяю»; 7% опрошенных полностью не доверяют опубликованным результатам. А 14% респондентов еще не ознакомились с результатам прошедших выборов.

В этом году рекордное количество опрошенных — 65% — считает, что результаты выборов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей. На выборах президента в 2018 году такой ответ дали 60% респондентов, в 2012 году — 44% опрошенных.

Чаще всего россияне в связи с результатами выборов испытывают надежду, радость и воодушевление — такие варианты ответа выбрали 42%, 34% и 21% опрошенных соответственно.

Участие в опросе приняли 1600 человек старше 18 лет методом телефонного интервью по случайной выборке.

Напомним, на выборах президента России, которые проходили с 15 по 17 марта, победу одержал действующий лидер государства Владимир Путин. Южноуральские избиратели отдали за него более 84% голосов. Кстати, на этих выборах избиратели в Челябинской области показали рекордную явку — более 79%.