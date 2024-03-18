Южноуральцы показали рекордную явку более 79% на выборах президента России

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил жителей региона за высокую гражданскую активность

Рекордная явка 79,03% показала высокую гражданскую активность южноуральцев, об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подводя итоги трехдневного голосования.

Лично на избирательных участках и удаленно — на дому и электронно через систему ДЭГ — проголосовали 2 миллиона 28 тысяч 363 жителя региона из зарегистрированных 2 миллионов 566 тысяч 601 избирателя.

«Выборы в Челябинской области прошли организованно, с высокой явкой. Южноуральцы могли как прийти на избирательные участки, так и проголосовать дома, и впервые мы имели возможность голосовать в рамках дистанционного электронного голосования», — отметил Алексей Текслер.

Абсолютным лидером по явке стал Кизильский район. Также высокая явка зафиксирована в Кунашакском, Нагайбакском и Октябрьском районах. Высокая явка зафиксирована и в городах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске.

Голоса между кандидатами распределились следующим образом: за Владимира Путина проголосовали 84,32%, Николая Харитонова — 5,4%, Владислава Даванкова — 4,9%, Леонида Слуцкого — 3,4%.

Губернатор также поблагодарил членов избирательных комиссий за отличную организацию голосования, правоохранительные органы и МЧС — за максимально безопасные выборы, все муниципальные образования и их глав, а также наблюдателей, которые работали на участках и в Центре общественного наблюдения.

«В процессе трех дней голосования не было зафиксировано ни одной жалобы — только обращения, на которые быстро реагировали как избирательные комиссии, так и наблюдатели. Это говорит о том, что выборы в Челябинской области прошли полностью в рамках законодательства Российской Федерации и являются легитимными. А рекордная явка показала высокую гражданскую активность наших граждан. Впереди у нас еще много задач. Уверен, что вместе с поддержкой президента мы продолжим развитие нашего региона, а значит, и нашей страны», — резюмировал Алексей Текслер.