Владимир Путин набрал более 80% голосов на выборах в Челябинской области

Облизбирком обработал 100% бюллетеней

В Челябинской области к 10:00 18 марта облизбирком обработал 100% протоколов. По результатам голосования Владимир Путин набрал наибольшее количество голосов — 84,32%, передает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.

Что касается остальных кандидатов в президенты России, то Владислав Даванков набрал 4,9% голосов, Николай Харитонов — 5,4% голосов и Леонид Слуцкий — 3,49% голосов.

Всего участие в выборах в Челябинской области приняли 79,03% избирателей.

Напомним, голосование проходило на протяжении трех дней — 15, 16 и 17 марта. Южноуральцы могли проголосовать как на избирательных участках, так и дистанционно. На платформе дистанционного электронного голосования в регионе проголосовало 216 тысяч человек. С таким результатом Челябинская области вошла в топ‑10 регионов по количеству онлайн-голосов.