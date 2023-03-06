Цены на цветы к 8 Марта в Челябинской области выросли на 30%

Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, сколько стоят букеты и какие композиции в моде

Цены на цветы к 8 Марта в этом году будут выше, чем в 2022-м на 30%. Стоимость выросла из-за сокращения импортных поставок и предпраздничного ажиотажа. Как выяснил корреспондент ИА «Первое областное», самый дешевый букет из одного вида цветов, например, тюльпанов или роз, будет стоить около 1,8 тыс. рублей. В этом году в тренде будут небрежные охапки цветов, как будто только что собранные на лугу. А вот «шляпные коробки», розы на длинных стеблях и сухоцветы окончательно вышли из моды.

Санкции разогрели цены

По данным Росстата, стоимость одного среднестатистического свежесрезанного цветка в Челябинской области выросла на 12%. Он стоит 159 рублей, а в 2022-м был на 17 рублей дешевле. В статистике не упоминается, о каких именно видах идет речь. Цифра —За пять лет показатель вырос на 55%.

Как и прежде, цветы везут из Эквадора, Чили, Колумбии, Голландии. Новым зарубежным поставщиком стала Армения. Однако теперь приходится искать обходные пути доставки, например, через Казахстан. Это увеличивает транспортные расходы. В итоге розничная стоимость растет.





Как рассказали ИА «Первое областное» представители цветочного бизнеса, некоторые растения значительно подорожали из-за санкций, цены на другие удалось снизить благодаря импортозамещению. В среднем стоимость букетов выросла на 30%, говорит соосновательница цветочной лавки Lavandysh Елена Панарина. При этом спрос 7-8 марта вырастет в 2-3 раза, по сравнению с обычными днями.

«Цветы подорожали на 30% за год. Большая часть товара к нам приходит из Голландии. В связи с кризисом в Европе там сократили производство. Предложения стало меньше. У российских фермеров тоже в праздники увеличивается спрос, они не выдерживают объемы, и вынуждены поднимать цены. У них цены иногда выше, чем у импортеров из Голландии», — отмечает Елена Панарина.





Цветочное импортозамещение

Из-за экспортных ограничений продавцам цветов пришлось искать российских поставщиков. Теперь почти половина тюльпанов и роз в холодильниках — отечественные. По словам руководителя студии фитодизайна «Жираф» Веры Соколовой, главные отечественные поставщики работают в Краснодарском крае, в Подмосковье, Екатеринбурге, Саратове, Ижевске, Оренбурге.

«Наши производители стали выводить новые сорта. До 25 сортов вырос ассортимент. Нам удобнее закупать у российских производителей — никаких сложностей с финансовыми операциями, с логистикой. Однако надо отметить, что розы, которые выросли на экваторе, не сравнятся с тепличными. Российские розы будут с прекрасным запахом и шикарной зеленью, но стоять в вазе они, к сожалению, будут меньше, чем импортные», — комментирует Вера Соколова.

Для цветочных магазинов в Челябинской области главный поставщик тюльпанов работает в Миассе.

Источник фото - тепличное хозяйство «Тюльпан» ТД «Асабин» в Миассе

По словам Елены Панариной, качество у цветов в миасских теплицах даже выше, чем у коллег из Голландии.

«Мы уже девятый год приобретаем тюльпаны у наших ребят из Миасса. Они выращивают у себя в теплицах идеальные цветы. Качество, цветовая палитра, высота бутона намного лучше, чем у голландцев. На втором месте Краснодарский край. Там отличные нарциссы, львиный зев, каллы, идеальная зелень — самшит, туя. Открыли для себя Ижевск, там классные теплицы, которые выращивают розы — и одноголовые, и кустовые. Мы выделили для себя линейку кустовых роз премиум-качества. Качество тоже выше, чем у цветов из Голландии», — говорит Елена Панарина.





Букет вместо психотерапии

По словам сооснователя цветочной лавки Lavandysh Вероники Пупыревой, покупатели стали заказывать букеты с меньшим количеством цветов, чтобы сэкономить. Однако совсем отказываться от цветов потребители не стали.

Основной аудиторией цветочных магазинов остались женщины. Для них цветочные композиции стали способом избавления от стресса. Женщины стали чаще покупать недорогие композиции, чтобы украсить дом или поддержать близких во время болезни.

«Люди сейчас выбирают более практичные подарки. Но все равно наша целевая аудитория — женщины. Они поддерживают друг друга и себя цветами. Чаще стали покупать цветы для дома, чтобы что-то стояло красивое. Это не шикарные букеты, один-три цветка для вазы или чтобы подарить подруге. Сейчас стали люди чаще дарить цветы во время болезни. Люди сопереживают друг другу, пишут душевные записки», — делится Вероника Пупырева

Какие букеты к 8 Марта в моде?

В этом году в тренде так называемый вегетативный стиль фитодизайна. Цветы в композиции должны выглядеть максимально естественно, как будто вы только что собрали их на лугу, говорит руководитель цветочной мастерской Amsterdam Полина Симбирякова.





Источник фото — группа цветочной лавки Amsterdam в социальной сети «ВКонтакте»



В качестве букета можно подарить композицию, которая украсит интерьер. Раскрывшиеся бутоны дополняют цветущие ветки магнолии, персика, глицинии, мимозы. Они создают объем и движение.

«В тренде остаются монобукеты, собранные из одного вида цветов. Это могут быть необычные цветы. Если речь про тюльпаны, то они должны быть интересного оттенка», — отмечает Полина Симбирякова.





Источник фото — группа цветочной лавки Amsterdam в социальной сети «ВКонтакте»



В многосоставных букетах флористы рекомендуют делать акцент на цвет «шартрез» — светло-зеленый оттенок свежей травы.





Источник фото — группа цветочной лавки Amsterdam в социальной сети «ВКонтакте»



В оформлении букетов лучше обойтись без упаковки. Если это невозможно, лучше использовать тонкую авторскую бумагу или матовую пленку. Предпочтительны светлые тона или белый цвет — на его фоне цветы и зелень выглядят особенно ярко, и ничего не будет отвлекать внимание от букета.

Полина Симбирякова рекомендует отказаться от популярных в прошлых сезонах шляпных коробок и корзин. Также уже вышли из моды сухоцветы и розы на длинных стеблях.