Челябинцы стали выкапывать цветы из кашпо в центре города

Хулиганов будут отслеживать по камерам

Челябинцы стали выкапывать петуньи из кашпо, которые разместили на улицах вдоль дорог. Глава города Наталья Котова на аппаратном совещании попросила жителей не делать этого, тем более почти все емкости для растений находятся под камерами.



Замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что на прошлой неделе почти полностью завершили высадку растений в кашпо. Осталось дождаться, когда подрастут петуньи, и работы закончат. Кроме того, был организован полив по графику.

«К сожалению, есть факты того, что люди выкапывают часть растений из кашпо, поэтому просим челябинцев более бережно относиться к цветам, высаженным для украшения города», — сказал Астахов.

По словам Натальи Котовой, практически на всех улицах, где установили кашпо, есть видеонаблюдение. Глава города рекомендовала обратиться в полицию и установить личности копателей.

«Мы это сделали для жителей. Не нужно их выкапывать», — обратилась к челябинцам Котова.



